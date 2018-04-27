الصحة الفلسطينية: إستشهاد مواطن متأثراً بجراح اُصيب بها شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2018 - 20:07
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الناخبون اللبنانيون في 6 دول عربية يواصلون الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية للمغتربين
نسبة إقتراع اللبنانيين في الدول العربية فاقت الـ 54 بالمئة
رئيس الجمهورية يتفقد سريان العملية الإنتخابية من وزارة الخارجية ويثمن العمل الإحترافي الذي تجري فيه الانتخابات بالخارج
رئيس مجلس النواب استقبل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي أبدى ارتياحه للتحضيرات للإستحقاق الإنتخابي
تجمّع العلماء المسلمين: نرفض بيان بروكسل ونعتبر عدم إقدام الدولة على التفاوض مع الحكومة السورية مساهمة في التوطين
آلاف الفلسطينيين يشاركون في فعاليات مسيرة العودة للأسبوع الخامس على التوالي عند حدود غزة وفي الضفة الغربية المحتلة
فلسطين المحتلة: أعداد كبيرة من الشبان يتمكنون من اجتياز الشريط الفاصل شرق قطاع غزة رغم اعتداءات العدو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الضرية التي وجههتها أميركا وحلفاؤها الى سوريا غير مشروعة وعرقلت جهود التسوية
نائب وزير الخارجية الروسية: الشيء الرئيس بالنسبة للغرب هو الضغط المستمر على روسيا وليس القلق على التسوية في سوريا
ميخائيل بوغدانوف: مسودة القرار التي طرحها الفرنسيون على مجلس الأمن توضح ذلك عبر تحميل موسكو ودمشق مسؤولية أحداث سوريا
سانا: الجيش السوري يتقدم في عدة محاور جنوب دمشق بينها الحجر الأسود بعد كسر تحصينات الإرهابيين وتكبيدهم خسائر كبيرة
قائد القوات الجوية اليمنية: إمكانيات السعودية محدودة وأميركا مَن تخطط وتنفذ عمليات كبيرة بحجم إغتيال الرئيس صالح الصماد
اللواء الركن ابراهيم الشامي: يجب على العدوان أن يدرك أن القادم سيكون مؤلم عليه وسيكون الرد كبيرا
روسيا: جهاز الأمن يلقي القبض على خلية من 4 أشخاص لداعش كانت تخطط لتنفيذ عملية ارهابية في موسكو وتتلقى أوامر من سوريا
حزب الله يؤجل مهرجاني بعلبك - الهرمل وزحلة الانتخابيين إلى عصر يوم الثلاثاء المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية
الصحة الفلسطينية: إستشهاد مواطن متأثراً بجراح اُصيب بها شرق غزة
منذ 2 ساعة
27 April، 2018
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