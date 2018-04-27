نظم شباب منطقة بعلبك – الهرمل مهرجان الوفاء لأهل الوفاء، دعما للائحة الأمل والوفا”، في قاعة مجمع سيد الشهداء في الهرمل، بحضور مرشح حزب الله عن دائرة البقاع الثالثة إيهاب حمادة، عضو قيادة حركة أمل في البقاع مصطفى السبلاني، المفتي الشيخ علي طه، كاهن رعية القاع الأب اليان نصر الله، عوائل الشهداء وحشد من الفعاليات والأهالي.

واكد حمادة في كلمته أن “التوأم في المقاومة المتمثل بحزب الله وحركة أمل ليس ثنائيا جنوبيا، إنما هو ثنائي وطني ولبناني وعربي وقومي وإسلامي، أمن لنا كرامتنا في هذا الوطن، وحمى العروبة والمقدسات، وحقق الانتصارات التي لم يستطع العرب مجتمعين أن يحققوا بعضا منها”.

من جهته، قال السبلاني “نحن ذاهبون إلى صناديق الاقتراع في السادس من أيار لنقترع للتعايش الإسلامي – المسيحي، وللقدس عاصمة فلسطين، ولنبذ الطائفية، كما سنصوت ب “لا للفساد”، ونعم للنظافة والشفافية، من خلال الاقتراع للائحة الأمل والوفاء.

واكد الأب اليان نصر الله “التعايش بين الهرمل والقاع”، متوجها بالتحية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ولنهج المقاومة التي حررت الأرض.

كلمة عشائر وعائلات بعلبك – الهرمل ألقاها ياسين علي حمد جعفر الذي حيا “السيد نصر الله والرئيس بري”، مؤكدا ان “البقاع على النهج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام