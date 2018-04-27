كشف قائد القوات الجوية اليمنية اللواء الركن إبراهيم الشامي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقف وراء جريمة اغتيال الشهيد الرئيس المجاهد صالح الصماد في مدينة الحديدة يوم الخميس 19 من شهر أبريل الجاري.

وكشف اللواء الشامي في تصريح لقناة المسيرة اليوم الجمعة أن الطائرة التي اغتالت الشهيد الرئيس صالح الصماد هي طائرة أمريكية من نوع “ام كيو 9” مؤكداً أن هذه الجريمة تحمل بصمات واضحة للأمريكيين.

وأشار قائد القوات الجوية اليمنية الى أن أمريكا هي من تخطط وتنفذ عمليات كبيرة من هذ النوع، موضحاً أن إمكانيات السعودية محدودة.

وتوعد اللواء الشامي قوى تحالف العدوان والقوات الأمريكية بالرد المزلزل في الزمان والمكان المناسبين.

المصدر: المسيرة