أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف الجمعة، عن قلق بلاده من ميول الأوضاع في سوريا نحو التدهور، بسبب التصرفات الأميركية. وقال بوغدانوف خلال أعمال مائدة مستديرة في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية: “يقلقنا جدا ميول الأوضاع نحو التدهور في سوريا بسبب التوجه العدواني الذي تتبعه واشنطن وحلفائها”. وأضاف: “بفضل تدابير الردع السياسية والعسكرية التي اتخذتها روسيا، من خلال القنوات المختلفة، والكفاءة المهنية في حسابات الدفاع الجوي السوري، تم التمكن من الحيلولة دون إلحاق ضرر كبير بالبنية التحتية للقوات المسلحة السورية … ولم يحقق مبادرو العدوان نتائج مهمة “.

كما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أنه عقد اجتماعا مع المبعوث الخاص لجمهورية الصين الشعبية بشأن سوريا، اليوم الجمعة. واختتم بوغدانوف، قائلا: “هذا الصباح، جاءني الممثل الخاص لحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن سوريا (شيه شياو يان) ، ناقشنا مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بتسوية الأزمة السورية”. وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية قد عرضت في وقت سابق ، شظايا لصواريخ “سكالب و”توماهوك” أسقطتها أنظمة الدفاع السورية، منها صاروخين سالمين لم ينفجرا نهائيا. وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية اريك باون، وصف التصريحات الروسية حول اعتراض الصواريخ الأميركية و الحصول على بعض منها سالمة دون أن تنفجر ، بأنها “ادعاءات سخيفة”، وأدرجها في قائمة “البلاغات المضللة”.

يذكر، في هذا السياق، أن وزبر الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سبق وأعلن في حديث لوكالة “سبوتنيك” أن العسكريين الروس سرعان ما سيقدمون أدلة تؤكد أن قوات الدفاع الجوي السورية نجحت بالفعل في إسقاط جزء من الصواريخ التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ضد بلادها، حيث كان الجانب الروسي أثناء هذا الهجوم الصاروخي يحصل على بيانات خاصة بالمعركة في الوقت الحقيقي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية