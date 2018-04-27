نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي: وفد لجنة الامن التابعة لمجلس الاتحاد الروسي تزور سوريا يوم 3 أيار/مايو (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2018 - 14:12
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نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي: وفد لجنة الامن التابعة لمجلس الاتحاد الروسي تزور سوريا يوم 3 أيار/مايو (سبوتنيك)
منذ 37 mins
27 April، 2018
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