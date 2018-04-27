اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة الانتخابات النيابية مفصلا مهما في رسم خريطة البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال “للأسف الدولة في مؤسساتها وإداراتها ورؤاها الاقتصادية والسياسية تكاد تكون غير موجودة، وإذا وجدت، فهي مصادرة، وخيراتها مرهونة وموزعة على التوازنات السياسية، وتحت عنوان حقوق الطوائف، التي باسمها وبسببها ضاعت حقوق المواطن”.

أضاف: “هذا الواقع يجب أن يتغير، والتغيير ليس شعرا ولا شعارا ولا تحريضا ولا عصبيات، إنما هو إرادة وتصميم، نصنعه نحن اللبنانيين عبر صناديق الاقتراع”.

وتوجه المفتي قبلان إلى “المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، وإلى كل الهيئات والمؤسسات الإنسانية التي تدعي حرصا مزيفا على النازحين السوريين”، بالقول: “إذا كنتم حقا حرصاء على النازحين السوريين، ما عليكم سوى إيقاف حربكم وعدوانكم على سوريا وشعبها، والإسراع في إيجاد الحلول السياسية التي وحدها تؤمن عودة السوريين إلى ديارهم بأمن وسلام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام