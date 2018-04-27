أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن الهدف المشترك للبلدين هو تنفيذ عملية نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية. وجاء في بيان القمة، الصادر الجمعة “أكد الجنوب والشمال أن هدفهما المشترك هو تنفيذ عملية نزع الأسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. واتفق الجنوب والشمال على إجراء خطوات نشطة للتعاون مع المجتمع الدولي في قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية”.

كما أفاد البيان أن الكوريتين تعتزمان توقيع معاهدة سلام “تعلن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا نهاية الهدنة، المستمرة منذ عام 1953، من أجل تحويلها إلى معاهدة سلام. ولهذا الغرض ستعمل كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة على عقد قمة ثلاثية أو رباعية بهدف إقامة نظام سلام متين”. كما نص البيان على أنه “لن تكون هناك حرب على شبه الجزيرة الكورية بعد الآن. لقد بدأ عهد جديد من السلام. ستوقف كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية جميع الأعمال العدائية بحق بعضها البعض. وأكد البيان على مواصلة الحوار بين الدولتين على جميع المستويات.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية