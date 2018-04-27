انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة لكن خام برنت احتفظ بجزء كبير بالمكاسب التي حققها في الجلسة السابقة في ظل مخاوف من احتمال تجديد “عقويات” على إيران على نحو يقلص الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 74.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت واحدا بالمئة يوم الخميس.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 68 دولارا لبرميل. وزاد العقد 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

ويتجه برنت إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث بارتفاع 0.5 بالمئة بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للانخفاض 0.4 بالمئة على أساس أسبوعي.

المصدر: رويترز