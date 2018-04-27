حذر المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر في ألمانيا من ‫تناول البطاطس المحتوية على مواضع خضراء أو مناطق عفن أو درنات نابتة؛ ‫نظرا لأنها تحتوي على مادة “السولانين” السامة، وهي مادة طبيعية في ‫البطاطس يزداد تركيزها في هذه الحالات.

‫وأضاف الخبراء الألمان أن التسمم الغذائي الناجم عن تناول مادة ‫السولانين تتمثل أعراضه في الغثيان والتقيؤ وآلام البطن والإسهال.

‫ولتجنب التسمم، ينصح المعهد بعدم تناول البطاطس بقشرتها إلا إذا كانت ‫طازجة وسليمة تماما، في حين لا يجوز أن يتناول الأطفال البطاطس بقشرتها ‫أبدا.

‫ومن المهم أيضا التخلص من ماء سلق البطاطس وعدم استخدامه مجددا، كما ‫ينبغي عدم تناول وجبات البطاطس إذا كان مذاقها مُرّا.

المصدر: dpa