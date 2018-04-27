أبرز الأخبار الأمنية والحوادث المتفرقة التي سجلت في مختلف المناطق اللبنانية حتى صباح الجمعة 27-4-2018.

فقد أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن توقيف 100 ومطلوبين بتاريخ 2018/4/26 بجرائم مخدرات – سرقة – اطلاق نار ودخول خلسة.

وقالت المديرية انه “تم ضبط 822 سرعة زائدة بتاريخ 2018/4/26”.

بدورها، سجلت احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 10 حوادث، قتيل و 17 جريح

من جهة ثانية، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنه “إشكالا فرديا تطور مساء الخميس بين كل من (نادر .أ) و(محمد .س) مكتومي القيد، الى اطلاق نار، في محلة خط السكة منطقة التعمير التحتاني ويعمل الجيش على ملاحقة مطلق النار”.

وفي سياق آخر، أشارت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات ان “عناصرها تمكنت خلال الساعات 24 الماضية من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على مختلف الأراضي اللبنانية”.

المصدر: التحكم المروري + الوكالة الوطنية للاعلام