تعمل مضادات الأكسدة على حماية الجسم من الشوارد الحرة التي تسبب شيخوخة وانهيار الخلايا.

ومع أن هناك العديد من أنواع المكملات الغذائية التي يروج لها على أنها مضادات أكسدة، إلا أن الخبراء يفضلون حصولك عليها من مصادرها الطبيعية، فأين تتواجد مضادات الأكسدة؟

1- التوت الأسود (بلاكبيري): يحتوي التوت الأسود على البوليفينولات الهامة (نوع من مضادات الأكسدة)، والتي أظهرت العديد من الدراسات أنها قد تساهم في إبطاء وتيرة عمليات تداعي المهارات الإدراكية، والتي تحدث بشكل طبيعي مع العمر. كما يحتوي التوت الأسود على فيتامين سي، والذي يعد أحد أكثر مضادات الأكسدة أهمية للجسم.

2- جوز البيكان: حفنة واحدة من هذا الجوز يومياً كفيلة بخفض مستويات الكولسترول السيء لديك. ويعتبر جوز البيكان غنياً بالمنغنيز الذي له خصائص مضادة للأكسدة هامة لمنح البشرة مظهرها المتماسك والمشدود، نتائج بعيدة المدى لجراحة شفط الدهون

3- التوت البري الأحمر (كرانبيري): يساعد التوت الأحمر على:

-التخفيف من الالتهابات في الجسم.

-رفع مستويات الكوليسترول الجيد.

-تعزيز وظائف جهاز المناعة.

إذ يحتوي التوت الأحمر على مجموعة مميزة من مضادات الأكسدة والتي تساعد على منع التصاق بكتيريا الإيكولاي وأنواع أخرى من البكتيريا بجدران المثانة، ما يمنع التهابات المسالك البولية.

4- جوز عين الجمل: لا يعتبر هذا النوع من الجوز مصدراً ممتازاً للبروتينات والألياف والمنغنيز فحسب، بل إنه كذلك غني بالدهون المفيدة، كما باقي أنواع المكسرات. ومقارنة بالأنواع الأخرى من مكسرات، يتميز جوز عين الجمل بأنه غني بحمض الألفا لينولينيك المميز، والذي هو نوع من أحماض أوميغا 3 التي تتوافر غالباً في المصادر النباتية.

5- الفراولة: تحتوي الفراولة على نسب عالية من فيتامين سي، الذي يعتبر أحد مضادات الأكسدة الهامة لصحة البشرة والتي تساعدها على الشفاء من أي ضرر قد سببته الأشعة فوق البنفسجية أو التلوث. كما وأن الفراولة غنية بالفوليك الذي يعتبر هاماً لحماية القلب وتعزيز صحته. ومن المعروف كذلك أن الفراولة تساعد على تبييض الأسنان.

6- قلوب الأرضي شوكي: يجدر بنا التنويه هنا إلى أن الأرضي شوكي هو أكثر أنواع الخضراوات غنىً بمضادات الأكسدة، ما يجعله هاماً لتحسين صحة القلب والكبد وحمايتهما من الأمراض. ونظراً لغناه بالمغنيسيوم، فإن الأرضي شوكي (أو الخرشوف) يساعد على توليد الطاقة في الجسم.

7- التوت الأزرق (بلوبيري): مضادات الأكسدة المتواجدة في التوت الأزرق، والتي تمنحه لونه الخلاب، هي ذاتها التي تجعل التوت الأزرق أحد الأغذية الطبيعية الهامة في مكافحة الخلايا السرطانية ومنع انتشارها ونموها. ويحتوي التوت الأزرق على نسب عالية من فيتامين سي وفيتامين ك والمنغنيز، والتي يعتقد الباحثون أنها تساعد مجتمعة على الحماية من أمراض القلب ومشاكل الذاكرة.

8- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الفلافونويدات، أحد أنواع مضادات الأكسدة الهامة، والتي تساعد على خفض ضغط الدم والتقليل من فرص الإصابة بالسكري. ولكن وللحصول على الفائدة القصوى، الجأ للأنواع الداكنة الخالية من الإضافات (مثل السكر والحليب).

9- الكرز: يأخذ الكرز لونه الأحمر الخلاب من مضادات أكسدة تتواجد فيه بنسب عالية واسمها (Anthocyanins)، وتخفف هذه من الالتهابات، كما تخفض مستويات الكولسترول. ويفضل هنا اختيار الكرز المجفف، فتراكيز مضادات الأكسدة فيه أعلى منها في الثمار الطازجة من الكرز.

10- توت العليق الأسود (رازبيري): مثله مثل باقي أفراد عائلة التوت، يساعد توت العليق الأسود على مكافحة العديد من الأمراض، مثل النقرس والتهاب المفاصل. ويرجح الباحثون أن الألياف ومضادات الأكسدة المتواجدة في توت العليق الأسود تساعد على الحماية من أمراض القلب والسرطانات.

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المصدر: ويب طب