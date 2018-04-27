أغلقت أسعار الألومنيوم مرتفعة بعد أن تقلبت صعودا وهبوطا وسط تكهنات للمستثمرين بشأن ما إذا كانت العقوبات الأمريكية على روسال الروسية، ثاني أكبر منتج للمعدن في العالم، سيجرى رفعها.

وتعافى الألومنيوم من خسائره التي تكبدها في التعاملات المبكرة في الوقت الذي راهن فيه مستثمرون على أن الملياردير الروسي والمساهم في روسال أوليج ديريباسكا لن يتخلى عن حيازته وأن العقوبات الأمريكية ستظل سارية على الشركة، وهو ما يبقي المعروض شحيحا.

ونقلت رويترز عن مصدر بوزارة المالية الروسية قوله إن ديريباسكا يريد الاحتفاظ بأصوله.

وأغلقت عقود الألومنيوم القياسية في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 1.3 بالمئة إلى 2275 دولارا للطن بعد أن كانت هبطت إلى 2195 دولارا ثم قفزت في وقت لاحق بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 2316 دولارا.

المصدر: رويترز