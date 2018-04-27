عبر مستشار المرشد الأعلى في إيران للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، عن استعداد إيران للرد بالمثل، إذا قررت الولايات المتحدة نقض الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة “فارس” اليوم الخميس عن ولايتي قوله “لو أراد الأمريكيون نقض الاتفاق النووي فليس من المعلوم أن تبقى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بتعهداتها، وفيما لو خرجوا فمن المؤكد أن إيران ستخرج أيضا”.

وتابع مستشار الشؤون الدولية “إيران لن تقبل اتفاقا نوويا إذا تسبب بضرر لها”، مضيفا “إذا كان طرف من الأطراف يريد نقض الاتفاق النووي فإيران ستعمل بما يخدم مصلحتها”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدد مهلة حتى 12 أيار/مايو للتوصل إلى اتفاق بين بلاده وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن بقاء واشنطن في الاتفاق حول برنامج إيران النووي، أو الانسحاب منه. وهذا هو الموعد النهائي الذي يتعين على ترامب فيه، تمديد قانون تجميد العقوبات على إيران والتصديق على التزامها بالحفاظ على الاتفاق.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، كريستوفير فورد، قد أعلن أن الولايات المتحدة لا تنوي إعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران أو إلغاءه، ولكنها تسعى إلى وضع وثيقة إضافية.

المصدر: وكالات