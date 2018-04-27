خاطبت مجموعة مكونة من 56 عضوا في الكونغرس الأمريكي، وزارة الخارجية الأوكرانية، في ما يتعلق بمعاداة السامية وتمجيد دول أوروبية للمتعاونين النازيين، وخاصة في بولندا وأوكرانيا.

ووفقا لوثيقة الخطاب، المنشورة على موقع عضو مجلس النواب الأمريكي، رو خان، فقد “أعرب أعضاء الكونغرس عن قلقهم ، على وجه الخصوص، من حقيقة أن (المتعاونين النازيين ستيبان بانديرا ورومان شوخيفيتش)، وكذلك (تنظيم الأوكرانيين القوميين – جيش المتمردين الأوكراني) يمجدون في أوكرانيا”.

وأضافت الوثيقة “المثير للقلق (أعضاء الكونغرس الموقعين) بشكل خاص هو حقيقة أن مدح النازيين في أوكرانيا تدعمه الدولة إلى حد كبير”، مشيرة إلى أن كييف، تدعم “النزعة التحريفية فيما يتعلق بالمحرقة، بالإضافة إلى أشكال أخرى من معاداة السامية”.

ودعت المجموعة “منظمات حقوق الإنسان لمواجهة معاداة السامية وكراهية الأجانب وجميع أشكال التعصب، وحثت بولندا وحكومة أوكرانيا على نأي بأنفسهما بشكل لا لبس فيه عن تشويه المعلومات حول المحرقة، وتمجيد المتعاونين مع النازيين، وكذلك لإجراء تحقيق شامل في جميع الجرائم المتعلقة بمعاداة السامية”.

المصدر: وكالات