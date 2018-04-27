أعلنت وزارة النقل في العراق، أن هيئة الطيران المدني القطري اتخذت خطوات متقدمة لدعم قطاع الطيران في العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “الهيئة العامة للطيران المدني القطرية تعلن عن اتخاذها خطوات متقدمة لدعم قطاع الطيران المدني في العراق”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي تعزيزا لما حققته الخطوط الجوية العراقية مؤخرا.

وأضاف البيان إلى أن ذلك ينعكس إيجابا على واقع النقل الجوي في العراق والمنطقة، وفي إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني مع نظيراتها في كافة الدول الشقيقة والصديقة، بحسب البيان.

ولفتت الوزارة إلى أن “الهيئة القطرية أكدت على أن ذلك يأتي عطفا على الزيارة التي قام بها مؤخرا وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي إلى دولة قطر، والتقى خلالها وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني القطري عبد الله بن ناصر تركي السبيعي.

وجرى الاتفاق بين الجانبين، على مقترحات من بينها إمكانية تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات، والمساعدة في إعداد وإصدار لوائح وتشريعات جديدة لسلامة الطيران المدني في العراق بما يتماشى مع الأنظمة الأوروبية والأمريكية، وذلك انطلاقا من خبرتها في هذا المجال، خاصة بعد اعتراف الاتحاد الأوروبي بأنظمة السلامة الجوية المطبقة في الدوحة.

المصدر: السومرية نيوز