أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، اليوم الخميس، أن مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى المنظمة “استمات” من أجل عدم حضور زملائه الإحاطة الإعلامية التي نظمت من قبل وفدي موسكو دمشق حول الوضع في مدينة دوما السورية.

وقال شولغين، لوكالة “سبوتنيك”: “أقول بصراحة – لم يحضر الشركاء الغربيون الإحاطة، على هذا النحو أنه لم يكن هناك لا الفرنسيون ولا الأمريكان ولا البريطانيون، وعلاوة على ذلك، فإنهم قد فعلوا كل شيء من أجل ذلك، ومندوب ممكن الولايات المتحدة قد “استمات” لإقناع حلفاء آخرين بعدم المشاركة في هذه الإحاطة”.

وأوضح شولغين، متابعا أن سبب ذلك يعود إلى “خشيتهم من مواجهة الحقيقة وكشف أكاذيبهم”.

هذا ونظمت في وقت سابق من اليوم في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي إحاطة مشتركة مع الجانب السوري بحضور شهود “الهجوم الكيميائي” المزعوم في مدينة دوما السورية، حيث شارك في الإحاطة الإعلامية 17 شخصا من الذين شهدوا الأحداث في دوما. من بينهم عائلة الطفل حسن دياب، المؤلفة من ثلاثة أطفال، والذي تحدث كيف كان يغسل بالماء بعد “الهجوم الكيميائي” المزعوم.

المصدر: سبوتنيك