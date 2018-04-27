طقس الجمعة غائم جزئيّاً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة مساءً – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2018 - 00:01
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رئيس الجمهورية: نرفض بيان الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لأن مؤدّاه توطين مقنّع للنازحين السوريين ما يعرّض لبنان للخطر
الرئيس عون: ما تضمّنه البيان من "العودة الطوعية والمؤقتة" و"إرادة البقاء والانخراط بسوق العمل" يناقض سيادة لبنان
الرئيس عون: الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح هو بالعودة الكريمة الآمنة لاسيما أن العديد من المناطق السورية باتت آمنة
الرئيس عون: نؤكد أنّه من غير الممكن ربط عودة النازحين بالحل السياسي ولبنان متمسك بهذا واعادة الاستقرار وحفظ وحدة سوريا
رئيس مجلس النواب: أعلن رفضي بإسمي وباسم مجلس النواب اللبناني مجملا وتفصيلا للبيان الأوروبي والأممي بشأن النازحين
الرئيس نبيه بري: سبق وطالبنا مراراً وتكراراً التنسيق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين السوريين الى المناطق المحررة
الرئيس بري: الحكومة اللبنانية بقيت لا تسمع ولا ترى حتى جاء مشروع البيان بما يضمر لنا من توطين ولسوريا من تفتيت وتقسيم
وزير الخارجية: مفوضية النازحين أصدرت بيانا يخيف السوريين من العودة وهذه التصرفات مشبوهة وعلى المجتمع الدولي الكف عنها
باسيل: الجديد اليوم عودة طوعية ومؤقتة مع ابقاء خيار البقاء لهم في لبنان ونحن أحرار بهويتنا الوطنية ونريد أن نحافظ عليها
وزير الطاقة سيزار أبي خليل: إذا استطعنا استجرار الطاقة في وقت سريع ستكون هناك ساعات تغذية إضافية هذا الصيف
مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري: إزدواجية المعايير سمة ملازمة لبعض أعضاء مجلس الأمن الدولي
الجعفري: حق سوريا السيادي على الجولان لا يخضع للتفاوض أو التنازل وأرضنا المحتلة وحقوقنا المغتصبة يجب أن تعود بكاملها
ممثل روسيا في منظمة حظر الأسلحة اليكميائية: نحن على ثقة بأن ما حصل في دوما جرى التخطيط له من قبل وسائل اعلام غربية
نائب رئيس البعثة السورية: الدول الغربية لا تريد سماع الحقيقة من أشخاص تواجدوا في دوما وتريد تشويه صورة الجيش السوري
قوات العدو تطلق قنابل الغاز باتجاه المواطنين في مخيم شغفاط لإبعادهم عن الجزء الذي هدمته الأمطار من جدار الفصل العنصري
مراسل المنار: اصابة 2 من المشاركين في مسيرة العودة السلمية برصاص جنود العدو شرق خان يونس والبريج على الحدود مع غزّة
تجمّع العلماء المسلمين: نحيي الشعب الفلسطيني على فعليات مسيرة العودة وندعو القوى السياسة بالعالم لتأييده بكل الوسائل
الإحتلال يعترف بمقتل 9 طلاب في احدى الكليات العسكرية التمهيدية جرفتهم مياه السيول في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة
رومانيا: رئيسة الوزراء تأسف لعدم حصولها على الدعم من جميع الأطراف السياسية بشأن نقل السفارة الى القدس
كبار علماء البحرين يدعون الى إلغاء أحكام الإعدام والإفراج عن سجناء الرأي كافة في البلاد وأن لا يبقى أي سجين
كبار علماء البحرين عبّروا عن تمنيهم بأن تتسع خطوة إلغاء الإعدام لتطال بقية المحكومين في سجون السلطة
وزير الحرب الأميركي جيم ماتيس: بإمكاني أن أؤكد أنه لم يتم التوصل بعد إلى قرار بشأن الإنسحاب من الاتفاق النووي
ماتيس: لقد أرسل الفرنسيون قوات خاصة الى سوريا لتعزيز مهمتنا وستشهدون جهدا جديدا في وادي الفرات في الايام المقبلة
الكونغرس الاميركي يوافق على تعيين مدير الـ "سي اي ايه" الحالي "مايك بومبيو" وزيرا للخارجية خلفا لـ "ريكس تيلرسون"
الخارجية الاميركية: بومبيو سيشارك الجمعة في بروكسل في اجتماع للحلف الأطلسي قبل أن يزور السعودية و"إسرائيل" والأردن
الخارجية السورية: ندين بشدّة اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصمّاد بآلة قتل النظام الوهابي السعودي
الخارجية السورية: المشروع السعودي باليمن آيل الى السقوط كما هو حال مشروعهم في سوريا والشعب اليمن يعرف كيف يواجه العدوان
الحزب السوري القومي الإجتماعي: نبارك للشعب اليمني العظيم شهادة الرئيس صالح الصماد والنصر سيكون حليف هذا الشعب
رئاسة كورية الجنوبية: الرئيس مون جاي-إن والزعيم الشمالي كيم جونغ-اون يلتقيان الجمعة عند الخط الفاصل بين الكوريتين
جنوب السودان: بعثة الأمم المتحدة تعلن فقدان قافلة تضم 10 عمال إغاثة جنوب غرب البلاد وترجح تعرّضهم للخطف
حزب الله يؤجل مهرجاني بعلبك - الهرمل وزحلة الانتخابيين إلى عصر يوم الثلاثاء المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية
طقس الجمعة غائم جزئيّاً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة مساءً
منذ 33 mins
26 April، 2018
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