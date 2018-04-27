أقر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بحجة محاربة داعش بمقتل 28 مدنيا إضافيا. ما يرفع الحصيلة الكاملة لغير المقاتلين الذين اقر التحالف بمقتلهم جراء عملياته إلى 883 على الأقل.

وأفاد التحالف في بيان أنه استكمل في آذار/مارس مراجعة 49 تقريرا عن ضحايا مدنيين محتملين جراء الضربات الجوية والمدفعية تبين انها صحيحة عدا ثلاثة.

وتشير مجموعة “أيروارز” التي تضم تجمعا للصحافيين والباحثين أن عدد الوفيات في صفوف المدنيين التي أقرها التحالف أقل بكثير من الحصيلة الحقيقية الناجمة عن الحملة العسكرية حيث تقدر عدد المدنيين الذين قتلوا بضربات التحالف ب6259 على الأقل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية