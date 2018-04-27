وافق الكونغرس الاميركي الخميس على تعيين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي ايه” مايك بومبيو وزيرا للخارجية .

ويصنف بومبيو في خانة “الصقور”. وبعيد تثبيته وزيرا للخارجية غادر على الفور الى بروكسل للمشاركة الجمعة في اجتماع لوزراء خارجية الحلف الاطلسي. على ان يقوم بعدها بجولة تشمل السعودية والاردن والكيان الصهيوني.

يبلغ بومبيو الرابعة والخمسين من العمر وقد تسلم ادارة “سي آي ايه” في كانون الثاني/يناير 2017. ووافق الكونغرس على تثبيته وزيرا للخارجية باكثرية 57 صوتا مقابل 42.

ويأخذ الديموقراطيون على بومبيو ميوله الحربية وتصريحاته المعادية للمسلمين .

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية