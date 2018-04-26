– الجوف: مقتل وجرح عدد من موالي العدوان في عملية نوعية على مواقعهم في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف

– تعز: عملية هجومية لمجاهدي الجيش واللجان على مواقع المرتزقة في تبة الخزان بحيفان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم

– تعز: قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال عملية هجومية على مواقعهم في تبيشعة بجبل حبشي

– مصدر عسكري في عسير: انكسار عدة زحوف واسعة لمرتزقة الجيش السعودي على منطقة مندبة

– المصدر العسكري: سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي باتجاه منطقة مندبة

– المصدر العسكري: ترافق مع زحوف مرتزقة العدوان باتجاه منطقة مندبة غارات للطيران الحربي دون تحقيق أي تقدم ميداني

المصدر: المسيرة