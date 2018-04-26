الرئيس بري: اعلن رفضي باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني بيان بروكسل حول النازحين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2018 - 22:02
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رئيس الجمهورية: نرفض بيان الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لأن مؤدّاه توطين مقنّع للنازحين السوريين ما يعرّض لبنان للخطر
الرئيس عون: ما تضمّنه البيان من "العودة الطوعية والمؤقتة" و"إرادة البقاء والانخراط بسوق العمل" يناقض سيادة لبنان
الرئيس عون: الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح هو بالعودة الكريمة الآمنة لاسيما أن العديد من المناطق السورية باتت آمنة
الرئيس عون: نؤكد أنّه من غير الممكن ربط عودة النازحين بالحل السياسي ولبنان متمسك بهذا واعادة الاستقرار وحفظ وحدة سوريا
رئيس مجلس النواب: أعلن رفضي بإسمي وباسم مجلس النواب اللبناني مجملا وتفصيلا للبيان الأوروبي والأممي بشأن النازحين
الرئيس نبيه بري: سبق وطالبنا مراراً وتكراراً التنسيق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين السوريين الى المناطق المحررة
الرئيس بري: الحكومة اللبنانية بقيت لا تسمع ولا ترى حتى جاء مشروع البيان بما يضمر لنا من توطين ولسوريا من تفتيت وتقسيم
وزير الخارجية: مفوضية النازحين أصدرت بيانا يخيف السوريين من العودة وهذه التصرفات مشبوهة وعلى المجتمع الدولي الكف عنها
باسيل: الجديد اليوم عودة طوعية ومؤقتة مع ابقاء خيار البقاء لهم في لبنان ونحن أحرار بهويتنا الوطنية ونريد أن نحافظ عليها
وزير الطاقة سيزار أبي خليل: إذا استطعنا استجرار الطاقة في وقت سريع ستكون هناك ساعات تغذية إضافية هذا الصيف
اللواء جميل السيد: عندما أصبح المطلوب مواجهة المقاومة وإظهار ضعفها في هذه المنطقة بالذات حولوا الإنتخابات لمعركة وجودية
النائب علي عمار: لتحقيق أعلى نسبة إقتراع للتحالف الوطني واللائحة في بعبدا ونؤكد على ضرورة مواجهة الفساد المستشري بالبلد
المرشح عن "بعبدا" فادي علامة: سنركز على إنجاز البطاقة الصحية وقانون الطبابة الشيخوخة والرعاية الصحية لكل المواطنين
رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تعلن تعليق الإضراب وتؤكد على استمرار التحرك حتى تحقيق المطالب
الإمام السيد علي الخامنئي: على المسلمين أن يتصدوا لأميركا وكل الظالمين عبر صف مرصوص متماسك
الإمام الخامنئي: الأنظمة الغبية في بعض الدول تقوم بقتل الناس كما يحصل في اليمن وشن حروب وجرائم ضد دول أخرى
الخارجية السورية: ندين بشدّة اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصمّاد بآلة قتل النظام الوهابي السعودي
الخارجية السورية: المشروع السعودي باليمن آيل الى السقوط كما هو حال مشروعهم في سوريا والشعب اليمن يعرف كيف يواجه العدوان
رئيس الوزراء العراقي من "أربيل": الأخوة الكردية العربية دائمة وأبطال البشمركة والجيش واجهوا داعش معاً لتحقيق النصر
رئاسة كورية الجنوبية: الرئيس مون جاي-إن والزعيم الشمالي كيم جونغ-اون يلتقيان الجمعة عند الخط الفاصل بين الكوريتين
الجزائر: وفاة 5 أشخاص بسيول سببتها الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق جنوب غرب البلاد وغمرت المنازل
الإحتلال يعترف بمقتل 9 طلاب في احدى الكليات العسكرية التمهيدية جرفتهم مياه السيول في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة
حزب الله يؤجل مهرجاني بعلبك - الهرمل وزحلة الانتخابيين إلى عصر يوم الثلاثاء المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية
الرئيس بري: اعلن رفضي باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني بيان بروكسل حول النازحين
منذ 1 ساعة
26 April، 2018
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