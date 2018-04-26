أعلن السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، كيم داروش، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور المملكة المتحدة في شهر تموز/يوليو المقبل.

وقال السفير في تغريدة على “تويتر”، اليوم الخميس، “سعيد بزيارة الرئيس ترامب إلى المملكة المتحدة في 13 من تموز/يوليو المقبل لعقد مباحثات ثنائية مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي”.

وفي يناير/كانون الثاني.

وستكون زيارة ترامب القادمة هي أول زيارة رسمية له للمملكة المتحدة منذ انتخابه في عام 2016.

المصدر: سبوتنيك