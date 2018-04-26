أبرز التطورات على الساحة السورية: 26_ 4 _ 2018

درعا وريفها:

ـ سادت حالة من الخلافات الداخلية والاتهامات بالخيانة، بين مسؤولي المجموعات المرتبطة بداعش، على خلفية فشلها بالسيطرة على بلدتي جلين والشيخ سعد في ريف درعا الغربي، عقب هجومها الأخير على مواقع “الجيش الحر” في البلدتين قبل عدة أيام.

حلب وريفها:

ـ قُتل مسلح واُصيب آخر، إثر إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين، في بلدة كفر نوران بريف حلب الغربي.

إدلب وريفها:

ـ أُصيب سامر فاضل نايف (٣٧ سنة) في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي جراء اعمال قنص متتالية من ناحية الصواغية المجاورة.

ـ قُتل أحد المسؤولين في “هيئة تحرير الشام” المدعو “أبو الورد كفربطيخ” مع مرافقه، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار على سيارةٍ كانت تقلهما، شمال مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

كما قُتل 3 مسلَّحين من “الهيئة” من جنسيات أجنبية، إثر إطلاق النار عليهم من قبل مسلَّحين مجهولين، قرب بلدة أرمناز في ريف إدلب الشمالي الغربي.

ـ قُتل أحد مسؤولي “جيش الأحرار” المدعو “أبو سليم بنش” على أيدي مجهولين، قُرب مدينة بنش في ريف إدلب الشمالي الشرقي.

ـ أُصيب أحد “الناشطين الإعلامين” التابعين للمجموعات المسلحة المدعو “مصطفى الحاج علي”، إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين قرب بلدة النيرب في ريف ادلب الجنوبي الشرقي.

المصدر: الاعلام الحربي