أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، في القصر الجمهوري، تعيينات في الهيئة العامة للمتاحف والمعهد الوطني العالي للموسيقى والمكتبة الوطنية، شملت 11 سيدة.

وجاءت التعيينات كالاتي:

1- الهيئة العامة للمتاحف:



– رئيس مجلس الإدارة المدير العام: آن ماري عفيش.

– أعضاء مجلس الإدارة: أماني ميتا، مايا فواز، لين طحيني، ريما نخل، زياد العريضي.

– مفوض الحكومة: سركيس خوري (مدير عام الآثار).

2 – المعهد الوطني العالي للموسيقى:

– رئيس مجلس الإدارة المدير العام: بسام سابا.

– أعضاء مجلس الإدارة: هبة قواس، مريم شديد، أمينة بزي، جمال أبو الحسن، وليد مسلم، عبدو منذر.

– مفوض الحكومة: نوال المكاري (رئيسة المصلحة المشتركة).

3 – المكتبة الوطنية:

– أعضاء مجلس الإدارة: كوكب شبارو، نديم منصوري، مروى عكاري، طليع القصماني، سليم مقدسي ونجيب قشقوش.

– مفوض الحكومة: علي الصمد (مدير عام وزارة الثقافة).

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام