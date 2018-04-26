اعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، من القصر الجمهوري، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، ان “ما حصل في مؤتمر بروكسيل لا يمكن السكوت عنه”. وقال: “مفوضية النازحين اصدرت بيانا يخيف السوريين من العودة، وهذه التصرفات مشبوهة”.

اضاف: “على المجتمع الدولي الكف عن تشجيع السوريين على البقاء في لبنان وعدم عودتهم الى سوريا”، مؤكدا انه “لا يستطيع اعطاء دروس لنا بالانسانية”. وقال: “نحن نريد ان نحافظ على الهوية اللبنانية، ونحن احرار بهويتنا الوطنية”.

واعلن انه لم يقبل يوما بكلمة “العودة الطوعية” في البيانات الدولية، والجديد اليوم هو عودة طوعية وموقتة، مع ابقاء خيار البقاء لهم في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية