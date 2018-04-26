وقال ستولتنبرغ للصحفيين “برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يثير قلق خاص، إضافة لجهود إيران في زعزعة الوضع في المنطقة، وتأييدها للعديد من المجموعات الإرهابية والتهديد القائم لحرية الملاحة في المنطقة”.

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس عن قلق الحلف من “البرنامج الصاروخي الإيراني ومن تهديد الملاحة في المنطقة”، حسب زعمه.

وأضاف “الناتو الآن بصدد عملية لتعزيز دفاعه الصاروخي بشكل تدريجي. لقد زرت منشأة [ للدرع الصاروخي] في رومانيا، ونعمل على نشر منشأة جديدة في بولندا… لدينا سفن ذات نظام “ايغيس”، أي أننا نواصل تعزيز نظام الدفاع الصاروخي خطوة وراء خطوة

“.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر، في منتصف شهر أيار/مايو القادم، أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، [وفقاً لما وعد] بنتائج المشاورات بين بلاده، وثلاث دول أوروبية – بريطانيا وألمانيا وفرنسا – حول ما إذا كانت واشنطن، ستبقى في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، أم ستنسحب

.

وكانت الادارة الأميركية، قد أعلنت بأنها ستنسحب من الاتفاق مع إيران، إذا لم يعمل “الشركاء الأوروبيون على “تصحيح عيوبه”، حسب زعمها.