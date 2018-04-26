صادق ملك البحرين حمد ال خليفة على تخفيف أحكام المحكمة العسكرية بالإعدام للحكم السجن المؤبد بحق أربعة مواطنين على خلفية سياسية، كانت المحكمة العسكرية قد ثبتت أحكام إعدام بحقهم أمس الأربعاء 25 نيسان أبريل2018 بتهمة الشروع في “اغتيال وزير الدفاع البحريني”.

وعمت التظاهرات في عدد من مناطق البحرين بعد تثبيت الأحكام العسكرية أمس، وفي الدراز مسقط رأس اثنين من المحكومين تظاهر الأهالي مرددين هتافات ضد ملك البحرين حمد ال خليفة وتصدت القوات الأمنية للتظاهرة واطلقت رصاص الشوزن وعبوات الغاز المسيل للدموع.

وخرجت التظاهرات في مناطق سترة وأبوصيبع والشاخورة والمعامير والديه والهملة وكرزكان، وندد المحتجون باستخدام القضاء كأدات قمع بيد السلطة.

وأصيب عدد من المتظاهرين خلال مصادمات في مناطق النويدرات والعكر وباربار والبلاد القديم بعد تدخل القوات الأمنية لمنع التظاهرات، واغلق محتجون عددا من الطرق غرب المنامة ووسط البلاد.

وفي العاصمة البريطانية اعتصم عدد من النشطاء أمام السفارة السعودية مساء أمس الأربعاء 25 نيسان أبريل 2018، وردد المشاركون في التجمع هتافات ضد حكم الإعدام الصادر من المحاكم العسكرية البحرينية ونددوا بالجرائم السعودية في اليمن والبحرين والمنطقة، ورفع المشاركون في التجمع يافطات تندد بالسياسة السعودية وتطالب بوقف الجرائم بحق أبناء المنطقة.

المصدر: موقع المنار