أعلن رئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي الخميس أن تنظيم “داعش” يحضر مع بعض المتطرفين في أفريقيا، لموجة جديدة من المهاجرين إلى أوروبا. وقال بيسلي، في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، ” ستواجهون نموذجاً مشابهاً للنموذج الذي كان قبل بضع سنوات، ولكن سيكون فيه تأثير لـ”داعش” والجماعات المتطرفة الأخرى في عملية الهجرة بشكل أكبر. ونحن نرى أنها [داعش] تتعاون مع الجماعات المتطرفة الأخرى كـ”بوكو حرام” و “القاعدة” لتقاسم الإقليم والموارد، وكذلك الاستمرار في التدخل وزعزعة الاستقرار على أمل خلق موجة جديد للهجرة إلى أوروبا، حيث يمكنهم التسلل وخلق الفوضى”.
وأضاف بيسلي، “رسالتي إلى الأوروبيين هي: إذا كنتم تعتقدون أن لديكم مشكلة هجرة خلقها شعب من 20 مليون شخص، مثل سوريا، بسبب زعزعة الاستقرار والصراعات، فانتظروا منطقة الساحل التي تضم 500 مليون شخص ومزيد من عدم الاستقرار. الآن يجب على المجتمعات الأوروبية والدولية أن تستيقظ”.
ولفت بيسلي الانتباه “لزعزعة الاستقرار في الساحل، وأن البرنامج [برنامج الغذاء العالمي] لا يتلقى تمويلاً كافياً، وبسبب هذا لا يمكن تقديم المساعدة الكاملة للسكان في المنطقة. ووفقا له، يعاني حوالي 6.5 مليون شخص على الحدود الجنوبية لسوريا من مشكلة خطيرة في نقص الغذاء، ويمكن للمنظمة الآن، أن تساعد ثلاثة ملايين فقط بسبب نقص الموارد”.
هذا وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، في إحصاء سابق، أن أكثر من 3 آلاف مهاجر اختفوا في عرض البحر الأبيض المتوسط، منذ بداية عام 2017، فيما وصل نحو 164 ألف مهاجر عن طريق البحر إلى أوروبا، ثلاثة أرباعهم في إيطاليا، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين التقريبي فقط في ليبيا يتراوح بين 700 ألف إلى مليون شخص.
المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية