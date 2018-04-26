أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الشرطة العسكرية الروسية وبالتعاون مع الشرطة السورية ستبدأ في تسيير دوريات مشتركة في قرى وبلدات القلمون الشرقي المحررة مؤخرا.

وقال متحدث باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا: “الشرطة العسكرية الروسية والشرطة السورية ستنفذان دوريات مشتركة في بلدات القلمون الشرقي لضمان سلامة السكان وتوفير الأمن في المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية”.

وأعلن الجيش السوري أمس الأربعاء، القلمون الشرقي منطقة “خالية من الإرهاب”، بعد سيطرته على بلدات الرحيبة وجيرود والضمير، التي كانت تخضع لسيطرة 9 جماعات مسلحة منها “جيش الإسلام”.

المصدر: روسيا اليوم