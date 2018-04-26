لا يمثل مسمار القدم (عين السمكة) مشكلة ‫جمالية فحسب، بل مشكلة صحية أيضا حيث إنه يتسبب في الشعور بألم مزعج.

‫وأوضحت مجلة “إيلي” الألمانية أن مسمار القدم ينشأ غالبا بسبب ارتداء ‫أحذية ضيقة حيث تضغط على أصابع القدم وتحتك بها. وتندرج أيضا وضعيات ‫القدم الخاطئة ضمن أسباب ظهور عين السمكة.

‫وحذرت المجلة المعنية بالصحة والجمال من إزالة عين السمكة باستخدام مقص ‫أو سكين أو أية آلة حادة، وإلا فقد ينشأ جرح خطير تنفذ عبره البكتيريا ‫والجراثيم إلى الدورة الدموية مسببة الإصابة بتسمم الدم.

ويجب مراجعة الطبيب دائما لاختيار الطريقة الملائمة لإزالة مسمار القدم، ‫وفي الحالات البسيطة يمكن مواجهة عين السمكة بواسطة اللاصقات الطبية ‫التي يمكن الحصول عليها من الصيدلية، حيث تحتوي على حمض الساليسيليك ‫أو حمض اللبنيك، على أن يتم استعمالها لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.

‫وتتميز هذه اللاصقات بتأثير من شأنه إزالة الطبقة ‫السميكة.

‫ويمكن أيضا مواجهة عين السمكة بواسطة حمام القدم الذي يتألف من ‫ماء دافئ مضاف إليه بضع قطرات من زيت شجرة الشاي حيث يعمل الزيت ‫الطيّار على إذابة الطبقة المقترنة السميكة، كما أنه يتمتع بتأثير مضاد ‫للبكتيريا. وبعدها يمكن إزالة عين السمكة برفق وحذر بواسطة حجر الخفاف.

‫وينبغي إزالة عين السمكة لدى اختصاصي عناية بالأقدام إذا كانت تغطي مساحة كبيرة من الجلد أو متوغلة في الجلد بعمق، أو ‫إذا نشأت بسبب وضعيات الأقدام الخاطئة أو بعض الأمراض مثل السكري ‫أو الروماتيزم.

‫ويمكن الوقاية من عين السمكة بارتداء حذاء ذي مقاس مناسب ومريح. ‫ومن المفيد أيضا وضع فرش طبي من الفوم لمزيد من الراحة أثناء المشي.

المصدر: dpa