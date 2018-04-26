لا يمثل مسمار القدم (عين السمكة) مشكلة جمالية فحسب، بل مشكلة صحية أيضا حيث إنه يتسبب في الشعور بألم مزعج.
وأوضحت مجلة “إيلي” الألمانية أن مسمار القدم ينشأ غالبا بسبب ارتداء أحذية ضيقة حيث تضغط على أصابع القدم وتحتك بها. وتندرج أيضا وضعيات القدم الخاطئة ضمن أسباب ظهور عين السمكة.
وحذرت المجلة المعنية بالصحة والجمال من إزالة عين السمكة باستخدام مقص أو سكين أو أية آلة حادة، وإلا فقد ينشأ جرح خطير تنفذ عبره البكتيريا والجراثيم إلى الدورة الدموية مسببة الإصابة بتسمم الدم.
ويجب مراجعة الطبيب دائما لاختيار الطريقة الملائمة لإزالة مسمار القدم، وفي الحالات البسيطة يمكن مواجهة عين السمكة بواسطة اللاصقات الطبية التي يمكن الحصول عليها من الصيدلية، حيث تحتوي على حمض الساليسيليك أو حمض اللبنيك، على أن يتم استعمالها لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.
وتتميز هذه اللاصقات بتأثير من شأنه إزالة الطبقة السميكة.
ويمكن أيضا مواجهة عين السمكة بواسطة حمام القدم الذي يتألف من ماء دافئ مضاف إليه بضع قطرات من زيت شجرة الشاي حيث يعمل الزيت الطيّار على إذابة الطبقة المقترنة السميكة، كما أنه يتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا. وبعدها يمكن إزالة عين السمكة برفق وحذر بواسطة حجر الخفاف.
وينبغي إزالة عين السمكة لدى اختصاصي عناية بالأقدام إذا كانت تغطي مساحة كبيرة من الجلد أو متوغلة في الجلد بعمق، أو إذا نشأت بسبب وضعيات الأقدام الخاطئة أو بعض الأمراض مثل السكري أو الروماتيزم.
ويمكن الوقاية من عين السمكة بارتداء حذاء ذي مقاس مناسب ومريح. ومن المفيد أيضا وضع فرش طبي من الفوم لمزيد من الراحة أثناء المشي.
المصدر: dpa