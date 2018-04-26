في حوار غير مسبوق ، اجرت صحيفة “إيلاف” السعودية الصادرة بالعربية من لندن مقابلة مع وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان.

وزعم ليبرمان ان كيانه “لن يسمح بمنصات إيرانية في سوريا مهما كان الثمن”.واضاف “إذا هاجمت إيران تل أبيب، فإن “إسرائيل” ستضرب طهران، وستدمر كل موقع عسكري إيراني يهدد إسرائيل في سوريا، مهما كان الثمن”.على حد تعبيره.

ولدى سؤاله حول وجود محادثات ومفاوضات بين العالم العربي والكيان الصهيوني ، قال ليبرمان”هناك حديث هادئ ومعمق مع عدد من الدول العربية. هذه المفاوضات تسير بالشكل الصحيح”.واضاف “يمكن القول إن هناك تنسيقاً. ادعوهم إلى الخروج للعلن وزيارة إسرائيل كما فعل أنور السادات، ومرحب بهم جميعًا”.

وزعم وزير حرب العدو “هناك حديث وهناك اصغاء من الجانب العربي لآرائنا وهذا جيد في هذه المرحلة. استطيع القول إن نحو 75 في المئة من الامور توصلنا إلى تفاهمات حولها، وبقي 25 في المئة، وهي برأيي الاصعب. مع القيادة الحديث سهل، ولكن الامور معقدة بين الشعوب”.

واضاف وزير حرب العدو الصهيوني “اقول لكل الدول العربية: تعالوا معنا مع بلاد المبادرات (ستارت اب) مع التقنيات والهاي – تك ومع الموارد من عندكم والقوة الاقتصادية، فمعًا يمكننا إحداث تغيير جذري في الشرق الاوسط وفي العالم. الاقتصاد القوي والتطور والتقدم للافضل في العالم العربي تلغي حتى التفكير في إيران ومحاولتها السيطرة”.على تعبيره.

المصدر: صحيفة ايلاف السعودية