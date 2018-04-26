رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يصل الى اربيل في أول زيارة له منذ أزمة الاستفتاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2018 - 12:52
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اللجنة المنظمة: السبت موعد الاحتشاد الكبير في مراسم تشييع الرئيس الشهيد صالح الصماد في العاصمة صنعاء
الرئيس المشاط أثناء تأديته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب: العدو أرادها حرباً مفتوحة وعليه تحمل عواقب ما أراد
الرئيس المشاط: نحمل الإدارة الأميركية مسؤولية ما أقدم عليه النظام السعودي بحمايتها ورعايتها وسلاحها
إعلام العدو يكشف عن سقوط طائرة من دون طيار في البحر المتوسط من دون تحديد موقعها قبل عدة أسابيع
الجيش السوري يحكم سيطرته على عدد من كتل الأبنية وعدة مزارع شمال وجنوب منطقة العسالي بعد اشتباكات مع تنظيم داعش
اشتباكات بين الجيش السوري مع عناصر داعش على جبهات مختلفة في مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوبي دمشق
خبير روسي: الضربة الثلاثية ضد سوريا تحولت إلى هزيمة تكتيكية ثقيلة للولايات المتحدة وأطاحت بأسطورة صواريخ توماهوك
الرئيس الفرنسي أمام الكونغرس الأميركي: فرنسا لن تنسحب من الاتفاق النووي مع إيران رغم عدم مراعاته لكل المخاوف
معاريف عن مسؤولين في الأمم المتحدة: ماكرون نجح في إقناع ترامب بتأجيل انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران
الرئيس عون يوجه رسالة قبيل بدء اقتراع اللبنانيين في الدول العربية: لا تتخلوا عن دوركم والتغيير لن يحصل إلا من خلالكم
الرئيس عون: لا تقترعوا لمن يدفع المال أو يعرضه عليكم ولا تنتخبوا من حول حقوقكم إلى خدمات يبتزكم بها
الخارجية اللبنانية: بيان الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يتعارضان مع موقفنا الكياني الوجودي المتعلق بالنازحين السوريين
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تبدأ إضرابها المفتوح وتوقف جميع التصليحات على الأراضي اللبنانية
محكمة التمييز العسكرية في البحرين تؤيد حكم الإعدام بحق 4 مدنيين بحرينيين بذريعة الشروع في اغتيال قائد قوة دفاع البحرين
منتدى البحرين لحقوق الإنسان يدعو المفوضية السامية والهيئات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل ووقف أحكام الإعدام في البحرين
حزب الله يؤجل مهرجاني بعلبك - الهرمل وزحلة الانتخابيين إلى عصر يوم الثلاثاء المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يصل الى اربيل في أول زيارة له منذ أزمة الاستفتاء
منذ 53 mins
26 April، 2018
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