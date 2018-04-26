أعلن رئيس الوزراء اليابان شينزوا ابي الخميس، أنه سيزور دول منطقة الشرق الأوسط لمناقشة تعزيز العلاقات ومسائل أمن الطاقة والتكنولوجيا. وقال رئيس الوزراء، خلال اجتماع لجنة الميزانية لمجلس النواب في البرلمان “تعتزم اليابان من خلال هذه الزيارة، تعزيز العلاقات ( مع دول منطقة شرق الأوسط)، في مجالات التكنولوجيا العالية والأمن والطاقة”. هذا ويعتزم آبي زيارة الإمارات العربية المتحدة والأردن وإسرائيل وفلسطين، ولم يعلن رئيس الوزراء عن مواعيد هذه الزيارات، ولكن من المعروف أن زيارته ستجري خلال فترة ” الأسبوع الذهبي” في اليابان. وتطلق تسمية “الأسبوع الذهبي” على الأسبوع الأول من شهر أيار / مايو، بمناسبة الأعياد التي يقضي فيها اليابانيون عطلتهم لمدة 7-8 أسابيع ، وهذا العام تمتد عطلة الأعياد في اليابان من 28 نيسان / أبريل حتى 6 أيار / مايو.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية