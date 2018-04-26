طلب مدعون اتحاديون في البرازيل من القضاء إجبار شركة مايكروسوفت على تغيير عملية تنزيل نظام التشغيل ويندوز 10 قائلين إنها تنتهك عددا من القوانين المحلية عبر جمع بيانات للمستخدمين “دون موافقتهم الصريحة”.

وتواجه مايكروسوفت انتقادات في الاتحاد الأوروبي وغيره بسبب إعدادات تنزيل ويندوز 10 وعدم تحكم المستخدمين على ما يبدو فيتعامل الشركة مع بياناتهم.

وذكر المكتب الصحفي لمايكروسوفت في البرازيل في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني أنه لم يتلق إخطارا رسميا بالدعوى التي أقامها ممثلو الادعاء لذا لا يمكنه التعليق عليها. وأكدت الشركة أن حماية بيانات المستخدمين تأتي على رأس أولوياتها وأنها مستعدة للرد بوضوح على أي أسئلة ربما تكون لدى المدعين.

وقال المدعون الاتحاديون في بيان إن الإعدادات الخاصة بالعملاء البرازيليين عند تنزيل ويندوز 10 تتضمن الموافقة تلقائيا على قيام الشركة بجمع بيانات للمستخدمين مثل أرشيف التصفح والبحث ومحتوى رسائل البريد الإلكتروني وموقعها.وأشاروا إلى أن عددا من الكيانات الحكومية الاتحادية بما في ذلك النظام القضائي والوكالات الانتخابية تستخدم نظام التشغيل ويندوز 10 التابع لمايكروسوفت مما يثير مخاوف من الكشف عن معلومات قانونية سرية.

وقال مكتب الادعاء الاتحادي في مدينة ساو باولو “ينتهك الإجراء عددا لا يحصى من المبادئ الدستورية مثل حماية الخصوصية، وأضاف أنه أقام دعوى مدنية ضد مايكروسوفت لمنع ويندوز 10 من “مواصلة جمع البيانات الشخصية دون موافقة صريحة من المستخدمين”.

وطالب الادعاء الشركة بوقف “جمعها التلقائي للبيانات” في غضون15 يوما.

المصدر: سكاي نيوز