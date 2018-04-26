باتت شركة غوغل آخر الشركات التقنية العملاقة التي تعلن تغيير “إيموجي” المسدس الحقيقي المتوفر لمستخدمي نظام أندرويد، واستبداله بمسدس الماء الذي يلعب به الأطفال، بعدما أعلنت ذلك الأربعاء.

ولحقت غوغل بذلك بشركات أخرى عملاقة قامت بإدخال تغييرات مماثلة على نفس “الإيموجي” أو حتى أعلنت نيتها للتغيير، أبرزها أبل وواتساب وتويتر وسامسونغ.

إعلان غوغل تبعه تأكيد من شركتي مايكروسوفت وفيسبوك على إتباع خطوة مماثلة، علما أن أول “إيموجي مسدس” لمايكروسوفت كان “مسدس لعبة” لكنها حولته إلى “إيموجي” شبيه بالمسدس الحقيقي عام 2016، ضمن خطة تغيير للشركة، وفقا لموقع “ذا فيرج”.

جاء إعلان مايكروسوفت عبر حسابها على تويتر، ولكن بدون تحديد موعد معين للتغير الذي سيتم إدخاله على نظام “ويندوز 10″، فيما كان إعلان فيسبوك عبر أحد المتحدثين الرسميين للشركة وتأكيده على التغيير لموقع “إيموجبيديا”، بحسب ما نقله موقع “ذا فيرج” أيضا.

وتأتي هذه القرارات من قبل أغلب شركات التكنولوجيا المعروفة في ضوء الجدل حول انتشار السلاح والعنف المرتبط به، حيث تسعى هذه الشركات للابتعاد عن هذا الجدل وما قد يعطى انطباعا سليا لدى شريحة واسعة من المستخدمين.

المصدر: سكاي نيوز