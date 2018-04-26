لا بد أن صحة وسلامة طفلك هي من أولوياتك، فقد تتسائل ماذا أفعل ليكون طفلي بأمان عندما يستحم أو يخرج من المنزل أو يخلد إلى النوم، أو كيف احميه من السموم الطبية؟

هذه القواعد الصحية قد تحمي صغيرك من الأخطار:

1- النوم الامن: عليك الحرص أثناء نوم طفلك، فقد يسقط عن السرير أو يتعرض للاختناق، لذلك اتبع هذه التدابير الوقائية أثناء نومه:

-تأكد من نوم طفلك على ظهره في سرير أطفال أو أي مكان امن اخر للنوم يفي بجميع معايير الأمان.

-لا تضع شيئاً رقيقًا في مكان نوم طفلك بما في ذلك الأغطية والوسائد والألعاب.

-حافظ على طفلك من ارتفاع درجة الحرارة.

-لا تفرط في تغذية طفلك أثناء نومه.

-تجنب تعريض طفلك لدخان التبغ أو الضوضاء أثناء نومه.

2- الاستحمام اليومي: يشكل الحمام جزءاً من النظافة الأساسية لطفلك، لكن قد يؤدي اغفالك لبعض التفاصيل الدقيقة أثناء تنظيف طفلك إلى تعرضه لتهيج البشرة أو الإصابة بالجروح والحروق، لذلك هذه أبرز السبل الوقائية التي عليك القيام بها:

-احرص على وضع الماء الدافئ في حوض استحمام طفلك وليس الساخن، فقد يعرضه ذلك لخطر الاحتراق.

-عليك ملء البانيو بالماء حتى كتفي طفلك إذا كان عمره لا يتجاوز الستة أشهر.

-اسأل طبيب الأطفال عن الصابون المسبب لحساسية بشرة الأطفال.

-لا تترك طفلك أبداً في حوض الاستحمام دون مراقبة حتى لدقائق معدودة.

-جهز كل ما يحتاجه طفلك للحمام قبل البدء به.

3- السموم الطبية: هذه أبرز القواعد الصحية لحماية طفلك من السموم الطبية المتوافرة في منزلك:

-فرق الأدوية عن المواد الغذائية.

-القي الأدوية القديمة في القمامة.

-تأكد من حفظ جميع الأدوية والمنظفات في حاوياتها الأصلية.

-قم بقراءة الإرشادات قبل شراء المنتجات المنزلية.

-ابق عينيك على طفلك في جميع الأوقات.

4- القيادة: لا تهمل هذه القواعد أثناء تجوالك وطفلك في السيارة، فقد تتحول نزهتك إلى كارثة:

-لا تترك طفلك وحده داخل السيارة، فربما يتسبب ذلك في حادث مأساوي.

-اربط حزام الأمان بنفسك.

-احرص على جلوس طفلك في المقعد الخلفي.

-وفر لطفلك مقعد الحماية الجانبية من الصدمات، الذي يتناسب مع حجم طفلك وسيارتك.

-تأكد من وجود شريط مضاد للارتداد لتقليل حركة الطفل عند حدوث تصادم أمامي.

-وفر ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺰواﻳﺎ اﻟتي تساعد اﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ المقعد ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.

5- التدخين السلبي: إذا كنت مدخن فهذا قد يعرض صحة طفلك إلى خطر الاختناق وأمراض القلب لذا قم باتباع هذه القواعد الصحية لحمايته:

-عليك البحث عن مصادر تساعدك على الإقلاع عن التدخين، فكر في الفوائد التي ستعود عليك من هذه التجربة، بالإضافة إلى حماية أطفالك.

-امنع التدخين في منزلك إذا كان لديك زائر يريد التدخين، وضح له أن التدخين متاح فقط في الخارج، بعيداً عن الأطفال.

-أبق طفلك بعيداً عن الأماكن العامة التي لا تمنع التدخين.

-إذا تجاوز طفلك سن السادسة اشرح له اثار التدخين السلبي عليه، وطرق الوقاية منها.

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المصدر: ويب طب