أبرز الأخبار الأمنية والحوادث المتفرقة اليوم الخميس 26-04-2018

جثة فتى على سطح منزله في عين الحلوة

عثر ليلا على الفتى الفلسطيني عمر ز. جثة على سطح منزله في مخيم عين الحلوة. وتم نقل الجثة الى مستشفى الهمشري في صيدا، حيث حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته.

توقيف 109 مطلوبين بجرائم مختلفة

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن توقيف 109 مطلوبين أمس، بجرائم: مخدرات، سرقة، اطلاق نار ودخول خلسة.

ضبط 1090 مخالفة سرعة زائدة

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن ضبط 1090 مخالفة سرعة زائدة أمس، عن طريق الرادار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام