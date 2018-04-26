جولات إنتخابية لمرشحي الأمل والوفاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2018 - 00:33
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جموع غفيرة تشارك في مسيرة البنادق بمدينة الحديدة للتنديد بجريمة اغتيال الرئيس الصماد من قبل العدوان السعودي الأميركي
اللجنة المنظمة: السبت موعد الاحتشاد الكبير في مراسم تشييع الرئيس الشهيد صالح الصماد في العاصمة صنعاء
الرئيس المشاط أثناء تأديته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب: العدو أرادها حرباً مفتوحة وعليه تحمل عواقب ما أراد
الرئيس المشاط: نحمل الإدارة الأميركية مسؤولية ما أقدم عليه النظام السعودي بحمايتها ورعايتها وسلاحها
الجيش السوري يحكم سيطرته على عدد من كتل الأبنية وعدة مزارع شمال وجنوب منطقة العسالي بعد اشتباكات مع تنظيم داعش
اشتباكات بين الجيش السوري مع عناصر داعش على جبهات مختلفة في مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوبي دمشق
المرصد المعارض: مقتل 49 مسلحاً من داعش خلال عمليات الجيش السوري في مخيم اليرموك والحجر الأسود خلال الأيام الماضية
منطقة القلمون الشرقي أصبحت خالية من الجماعات الإرهابية بعد خروج آخر دفعة من المسلحين وعائلاتهم إلى إدلب وجرابلس
مسؤولان في مجلس الاتحاد الروسي: موسكو تعارض بشكل قاطع الدعوة إلى إرسال قوات عربية إلى سوريا
خبير روسي: الضربة الثلاثية ضد سوريا تحولت إلى هزيمة تكتيكية ثقيلة للولايات المتحدة وأطاحت بأسطورة صواريخ توماهوك
سبوتنيك: بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تزور موقعاً ثانياً في دوما لاستكمال التحقيق بمزاعم استخدام السلاح الكيميائي
إعلام العدو: نتانياهو أجرى جلسة تحقيق مع كبار رؤساء المؤسسة العسكرية حول تسريبات عن نشاطات "إسرائيل" في سوريا
الرئيس الفرنسي أمام الكونغرس الأميركي: فرنسا لن تنسحب من الاتفاق النووي مع إيران رغم عدم مراعاته لكل المخاوف
معاريف عن مسؤولين في الأمم المتحدة: ماكرون نجح في إقناع ترامب بتأجيل انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران
الرئيس عون يوجه رسالة قبيل بدء اقتراع اللبنانيين في الدول العربية: لا تتخلوا عن دوركم والتغيير لن يحصل إلا من خلالكم
الرئيس عون: لا تقترعوا لمن يدفع المال أو يعرضه عليكم ولا تنتخبوا من حول حقوقكم إلى خدمات يبتزكم بها
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعلن الإضراب المفتوح ابتداء من الخميس ووقف جميع التصليحات على الأراضي اللبنانية
المجلس الدستوري ينظر الخميس في الطعن بالموازنة وبالمادة 49 حول منح الإقامة للأجانب الذين يتملكون منزلاً وفق شروط معينة
السفارة الروسية: اقتحام السلطات الأميركية مقر القنصلية الروسية في سياتل انتهاك صارخ لمعاهدة العلاقات الدبلوماسية
محكمة التمييز العسكرية في البحرين تؤيد حكم الإعدام بحق 4 مدنيين بحرينيين بذريعة الشروع في اغتيال قائد قوة دفاع البحرين
منتدى البحرين لحقوق الإنسان يدعو المفوضية السامية والهيئات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل ووقف أحكام الإعدام في البحرين
مراسل المنار: استشهاد الصحافي الفلسطيني أحمد أبو حسين متأثراً بإصابته بالرصاص خلال فعاليات مسيرات العودة شرقي جباليا
البنك المركزي التركي يعلن رفع معدلات فائدته الرئيسية في ظل ارتفاع معدلات التضخم قبل الانتخابات
حزب الله يؤجل مهرجاني بعلبك - الهرمل وزحلة الانتخابيين إلى عصر يوم الثلاثاء المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية
جولات إنتخابية لمرشحي الأمل والوفاء
منذ 1 ساعة
25 April، 2018
إنتخابات 2018
-
تقارير إنتخابية
-
تقارير مصورة
جولاتٌ إنتخابيةٌ لمرشحي الأمل والوفاء في الجنوبِ والبقاع ودائرةِ جبيل كسروان.
المصدر:
المنار
جولات انتخابية
مرشحو الامل والوفاء
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