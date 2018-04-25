وقعت شركتا ‘آسمان’ و’ايرتور’ الايرانيتان للطيران المدني، مذكرة تفاهم مع شركة طيران سوخوي سوبرجت الروسية لشراء 40 طائرة ركاب من هذه الشركة.

جاء ذلك على هامش معرض ‘ايرشو اوراسيا 2018’ للطيران الذي بدا اليوم الاربعاء في مطار انطاليا التركي.

واشترت شركة آسمان للطيران المدني الايرانية بموجب هذه الوثيقة 20 طائرة من طراز ‘آر.آر.جي 95 آر’، وهي أحدث نموذج لطائرات سوخوي سوبرجت 100.

كما وقع المدير التنفيذي ومالك شركة طيران ايرتور الايرانية هي الاخرى، مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي لشراء 20 طائرة من شركة سوخوي سوبرجت 100.

المصدر: وكالة ارنا