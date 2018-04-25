اجرى وزير الخارجية الايراني “محمد جواد ظريف” محادثات مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي “فيدريكا موغيريني” في بروكسل على هامش المؤتمر الدولي الثاني حول”دعم سوريا والمنطقة”.

وكانت موغريني قد صرحت حول الاتفاق النووي: لدينا حاليا اتفاق واحد مع ايران وكان ناجحا ويجب المحافظة عليه.

وقالت ردا على سؤال حول محادثات الرئيس الفرنسي مع الرئيس الامريكي ترامب حول الاتفاق النووي “ان تصريحات الرئيس ماكرون وكل الاوروبيين ومواقفهم، تكشف عن وجود خطة عمل مشتركة واحدة مع ايران وهو الاتفاق النووي الوحيد في الوقت الراهن وكان ناجحا”.

المصدر: وكالة فارس