قال رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني ان الاستعراضات والمناورات الامريكية فيما يخص الاتفاق النووي وغيرها من القضايا لن يكون لها أي تأثير علي القضية النووية والقضايا الاخرى.

جاء ذلك في كلمة لرئيس البرلمان الايراني اليوم الاربعاء بمراسم اختتام الدورة الخامسة والثلاثين للمسابقات الدولية للقران الكريم في طهران.

واشار لاريجاني الى الذكرى السنوية للهزيمة التي تكبدتها امريكا في ‘حادثة طبس’ خلال عام 1979 مؤكدا ان هذه الواقعة تعيد الى الاذهان ذكرى الهجوم الامريكي علي صحراء طبس (شمال شرق) وما ترتب عليها من فضائح لهذا البلد.

واستدل رئيس مجلس الشوري الاسلامي الى تصريحات الامام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) في هذا الخصوص، قوله ان ‘الله يمدّ بجنوده المجتمع الذي يتكّل عليه’.

وتطرق لاريجاني الى تهديدات ترامب الاخيرة ضد ايران، قائلا “الرئيس الامريكي المغتر بنفسه قام بتهديد ايران، لكن عليه ان يعلم بأن هذه التهديدات لن تغير في مسار الشعب الايراني، وان الايرانيين يعرفون حجمكم وعليه فهم لا يغضبون بهكذا تصريحات”.

المصدر: وكالة ارنا