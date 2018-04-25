قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “فرنسا والولايات المتحدة الأميركية تتعاونان اليوم في سوريا ودول الساحل الافريقي من أجل محاربة التنظيمات الإرهابية”، على حد تعبيره.

وأضاف ماكرون في كلمة أمام أعضاء الكونغرس الاميركي الاربعاء “في السنوات الماضية عانينا من أجل الدفاع عن قيمنا وحبنا للحرية لأن هذه القيم هي يهددها ويكرهها الإرهابيون”.

وتابع ماكرون “لذلك نحن نقف اليوم معا في سوريا وفي بلدان الساحل لمحاربة هذه التنظيمات الإرهابية الذين يسعون إلى تدمير كل ما نؤمن به”.

وأكد ماكرون ان “أوروبا والولايات المتحدة يمكنهما العمل للتقدم بالنظام العالمي ويجب أن نبرهن أن احترام حقوق الإنسان والأقليات هو الحل مكان الفوضى”.

المصدر: سبوتنيك