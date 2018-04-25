يزور وزير الدفاع الاذربيجاني زكير غسانوف الخميس الصين، حيث يخطط للتعرف على أحث أنواع التقنيات العسكرية الصينية.

وقالت مصادر أذربيجانية “بناء على دعوة عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني الفريق أول وي فنغ خه سيقوم وزير الدفاع في جمهورية أذربيجان الفريق أول زاكير غسانوف بزيارة إلى العاصمة الصينية بكين يوم 26 نيسان/أبريل”.

وأضافت المصادر “يزور الوفد الأذربيجاني مؤسسات مجمع الصناعة العسكري الصيني للتعرف على التقنيات العسكرية الحديثة والمنتجات العسكرية الأخرى قد يكون بإمكانها تعزيز القدرات العسكرية للجيش الأذربيجاني”.

واشارت المصادر الى انه “من المفترض أن يشمل برنامج الزيارة اجتماعات مع المسؤولين الرسميين في القيادة العسكرية السياسية وغيرها من هياكل الدولة في الصين”.

المصدر: سبوتنيك