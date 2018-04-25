احتفظ الحزب الجمهوري الثلاثاء بمقعده عن ولاية اريزونا في مجلس النواب في اقتراع اعتبر بمثابة اختبار على المستوى الوطني قبل انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت ديبي ليسكو النائبة السابقة في المجلس المحلي لاريزونا والمؤيدة للرئيس دونالد ترامب تتنافس مع الديموقراطية هيرال تيبيرنيني طبيبة السرطان المبتدئة في السياسة.

وفي منطقة ذات ميول محافظة تقدم فيها ترامب بـ21 نقطة خلال الانتخابات الرئاسية في 2016، فازت ليسكو على تيبيرنيني بـ52.9% من الاصوات في مقابل 47.1% بحسب وسائل الاعلام.

ويأمل الديموقراطيون باستعادة الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات منتصف الولاية مستغلين تراجع شعبية الرئيس الجمهوري والبلبلة السائدة باستمرار في البيت الابيض.

ويأتي فوز الجمهوريين في اريزونا بعد سلسلة من الانتصارات للديموقراطيين من بينها في الاباما على مقعد في مجلس الشيوخ والعديد من الانتخابات المحلية في فرجينيا وأخيرا في اقتراع شهد منافسة كبيرة في انتخابات تشريعية فرعية في بنسلفايا فاز فيه المرشح الديموقراطي بفارق ضئيل في هذه المنطقة التي كانت صوتت بكثافة لصالح ترامب في 2016.

وعلق زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب بول راين الذي لن يترشح مجددا ان الفوز في اريزونا “دليل على ان الجمهوريين سيقدمون حصيلة ايجابية هذا الخريف وعلينا التركيز في الاشهر السبعة المقبلة على توجيه رسالتنا بقوة الى الشعب الاميركي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية