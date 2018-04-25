زار وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف مقر الامانة العامة لحركة التوحيد الإسلامي في طرابلس وكان في استقباله رئيس المكتب السياسي في الحركة صهيب سعيد شعبان، اعضاء من مجلس الامناء، رؤساء مكاتب تنفيذية.

وتداول المجتمعون شؤونا انتخابية وانمائية، وشدد الصراف على “العيش المشترك ونبذ العصبيات الطائفية والمذهبية لشد العصب الشعبي واستثمار ذلك في الانتخابات النيابية”.

بدوره اكد شعبان “متانة العلاقة العائلية التي كانت تربط والد الوزير النائب الراحل رياض الصراف مع امير الحركة الراحل الشيخ سعيد شعبان”، مؤكدا ان هذه العلاقة مستمرة بالمتانة بوجود الوزير الصراف.

ورافق الصراف في الزيارة المرشح عن المقعد الماروني في طرابلس السيد طوني ماروني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام