التقى رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف الأربعاء بقائد القوات البرية الباكستانية، الجنرال كمال باجوه، وجرى البحث في الاوضاع العامة وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها “عقد في موسكو لقاء بين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ورئيس أركان القوات البرية الباكستانية”.

وأضاف البيان “دعا غيراسيموف ممثلي باكستان للمشاركة في الألعاب العسكرية الدولية – 2018 والمنتدى العسكري التقني الدولي آرميا-2018”.

وأشار البيان إلى أنه “جرى تبادل للآراء حول قضايا الأمن الإقليمي وآفاق التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والعسكرية التقنية، كما أكد الطرفان عزمهما على تعميق الحوار وتنمية الاتصالات في المجال الدفاعي”.

المصدر: سبوتنيك