اعلن البنك المركزي التركي الاربعاء رفع معدلات فائدته الرئيسية فيما تواجه العملة التركية ضغوطا كما لا يزال التضخم مرتفعا قبل الانتخابات المبكرة المقررة في حزيران/يونيو.

وقال البنك في بيان انه رفع معدل فائدة نافذة السيولة المتأخرة بمعدل 75 نقطة مئوية لتصل الى 13.50% من 12.75%.

وتوقع خبراء الاقتصاد زيادة هذه الفائدة بنسبة 50 نقطة مئوية منذ رفعها للمرة الاولى في كانون الاول/ديسمبر.

وارتفعت الليرة التركية بمعدل 0.7% مقابل الدولار لتصل الى 4.05 ليرات للدولار فور اعلان المصرف المركزي بعد ان كان سعرها 4.09 ليرات.

ووصل التضخم الى نسبة 10.23% أي ضعف هدف البنك المركزي للوصول بالتضخم الى 5%. وقال البنك على موقعه ان معدل فائدة الاقراض لليلة واحدة سيبقى بدون تغيير عند 9.25%.

ويأتي تغيير فائدة نافذة السيولة المتأخرة بعد اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 حزيران/يونيو بدلا من 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية