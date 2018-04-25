انطلقت عصر الاربعاء مسيرة حاشدة في الحديدة بعنوان “مسيرة البنادق” وذلك في رسالة عملية لقيادة العدوان السعودي الاميركي التي تحضر منذ فترة لعملية عسكرية واسعة لاحتلال هذه المحافظة، والسيطرة على مينائها البحري.

وكان الرئيس الشهيد صالح الصماد قد قصد مدينة الحديدة لتحشيد قواها ومواطنيها للتجند لدحر أي عدوان ودعا لهذه المسيرة واستشهد في سياق جولة ميدانية له في الحديدة لمواكبة الاستعدادت والتحضيرات لصد أي غزو محتمل للمدينة.

وشددت مصادر يمنية على ان “المشاركة الكثيفة في المسيرة هو جزء من التعبير عن الوقوف مع الشعب اليمني في مواجهة العدوان وجزء من الوفاء للرئيس الشهيد وللشهداء المظلومين من الذين يقتلهم طيران العدوان يوميا في غاراته على منازلهم واعراسهم”.

المصدر: قناة المنار