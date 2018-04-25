أعلن الجيش الروسي الاربعاء أنه دمر مساء الثلاثاء طائرتين مسيرتين تابعتين للمجموعات المسلحة السورية على مقربة من قاعدة حميميم الجوية في غرب سوريا.

وصرح الجنرال سيرغي رودسكوي من هيئة أركان القوات الروسية في لقاء صحافي في موسكو “عند الساعة 20.00 أمس رصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين للمقاتلين ودمرتهما على بعد عشرة كيلومترات من قاعدة حميميم”.

وتملك موسكو قاعدتين عسكريتين في سوريا مجهزتين بأنظمة دفاع جوي متطورة وقاعدة بحرية في طرطوس بالقرب من الحدود اللبنانية بالاضافة الى قاعدة حميميم الجوية شمال اللاذقية.

وتنشر روسيا بطاريات الدفاع الجوي المتطورة من طراز أس-400 لحماية قاعدة حميميم بالاضافة الى منصات دفاع جوي متحركة من طرازي بانستير وتور ام-1.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية