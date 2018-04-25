استشهد الزميل الصحافي أحمد أبو حسين الأربعاء متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل نحو أسبوعين برصاص العدو الإسرائيلي أثناء تغطيته لفعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وافادت مصادر فلسطينية ان “الشهيد أبو حسين فارق الحياة في مستشفى تل هاشومير الإسرائيلي وذلك بعد تدهور حاد بحالته الصحية”.

ولفتت المصادر الى انه “مع استشهاد أبو حسين يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى اثنين إذ استشهد الزميل ياسر مرتجى متأثرا بجراح أصيب بها بعد أن قنصه جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجمعة الثانية لمسيرة العودة 4/ابريل قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال تغطيته مسيرات العودة”.

ويستهدف الاحتلال بشكل متعمد ومباشر الصحفيين الفلسطينيين أثناء تغطيتهم مسيرة العودة.

المصدر: فلسطين اليوم